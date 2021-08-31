Власти Российской Федерации внимательно следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. И не видят в этом визите рисков для отношений Москвы и Вашингтона.

Об этом сообщил пресс-секретарб президента России Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина.

— Мы не считаем в праве вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины. Не собираемся это делать. Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США могут использовать свое влияния на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации минских соглашений, а также договоренностей, которые были достигнуты в Париже, — отметил он.

Он также отметил, что в Кремле не считают, что поездка Владимира Зеленского в США несет риски для отношений Москвы и Вашингтона.

Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Их первый телефонный разговор состоялся 2 апреля 2021 года. Тогда американский лидер в который раз поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины на фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

До этого президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине до 60 миллионов долларов из средств Пентагона.