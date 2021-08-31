«Наш край» призывает органы местного самоуправления различных уровней запланировать финансовый ресурс в бюджете 2022 года для установки систем пожарной безопасности в школах области.

Об этом заявила депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Елена Донченко, передает пресс-служба политсилы.

Депутат напомнила, что вопрос приведения в соответствие систем пожарной безопасности в школах области подымался не единожды, но так и не был решен.

— Дождались того, что суды закрывают школы из-за несоответствия нормативам пожарной и техногенной безопасности. Запрещена эксплуатация строений и сооружений до полного устранения недочетов. Но как их устранить вовремя, если школы, как юридически лица, не являются распорядителем бюджетных средств, а отделы образования не всегда могут отстоять вопрос выделения соответствующей суммы. Просто напомню, что в случае неоказания ребенку его конституционного права на образование кто-то тоже должен понести ответственность так же, как и за невыполнение предписаний пожарников и, как следствие, решения суда, — сказала Елена Донченко.

По словам депутата, такая ситуация прослеживается по всей стране. Заложниками сложившихся обстоятельств стали и десятки школ Николаевской области.

— Десятки школ Николаевской области получили предписания пожарников и решение суда о запрете эксплуатации школ. Неоднократно вопрос подымался депутатами областного, городского и других местных советов. Буквально недавно стал вопрос работы Михайловской школы Степовского сельского совета. Там и вовсе некому было отстоять право школьников на образование: сняли одного голову совета, назначили секретаря и того сняли, сейчас еще один секретарь. Власть меняется, а решения вопроса так и нет, — рассказала Елена Донченко.

Депутат уверена, что надеяться на целевую субвенцию от государства не стоит.

— Опыт предыдущих лет показал, что надеяться на целевую субвенцию от государства не стоит. Как всегда, решить вопрос социальной значимости могут только на месте — те, кто заинтересован в том, чтобы дети получали образование. Кто, как не органы местного самоуправления и местные депутаты, должны стать на защиту своих школ и своих детей. Если не внести в бюджет 2022 года средства для установки системы оповещения, пожарной безопасности и других вещей, которые необходимы для осуществления образовательного процесса, то и в следующем году мы будем иметь судебные решение и закрытые школы, — отметила депутат.

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