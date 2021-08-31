Депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка раскритиковал руководство города за то, что ни одной лицензии на Олимпиаду в Токио Николаев не получил.

Свои претензии он озвучил во вторник, 31 августа, главе отделения Национального олимпийского комитета, секретарю Николаевского городского совета Дмитрию Фалько, передают НикВести.

Политик указал, что в Николаеве попросту нет условий и достаточного финансирования для профессионального роста и тренировок олимпийцев.

— Какая оценка руководителям города и области по олимпийцам? Это путевки на Олимпиаду от того или иного города. Все наши спортсмены, которые в этом году поехали на Олимпиаду, были от других областей и городов. Почему? Здесь нет условий, нет достаточного финансирования для их роста и тренировок. Вы в бюджете это не забиваете. Бюджет не охватывает пожелания горожан, а определенной группы, которая этот бюджет формирует. На каком основании, допустим, на какие-то работы по ЖКХ вы выделяете деньги только бюджетной комиссией без нашей комиссии по ЖКХ. Бюджет мы получаем за день до сессии. Мы не можем ознакомиться с этим материалом, — подчеркнул Владислав Чайка. — Закон был бы нарушен, если бы я вам разослал не принятый на комиссии проект бюджета. В таком случае был бы нарушен закон, — ответил Дмитрий Фалько.

Далее депутат рассказал, что и сейчас городская власть не оказывает поддержку спорту. Он привел пример недавнего обращения коммунальной школы «Олимп», которое осталось без рассмотрения. Спортсмены хотели выступить в Португалии.

— Спортивная коммунальная школа «Олимп» обращается к вам как к главе Олимпийского комитета. Вам зашло (обращение, — прим.) 25-го числа, зарегистрировали 30-го. Соревнование у спортсмена с 1 по 6 сентября. Я помогу, я никогда от своих слов не отказывался, тут сумма такая, что вы и сами могли бы помочь. Вы, когда становились главой комитета, то знали, что будут такие траты и форс-мажоры? Какую-то ответственность все равно нужно нести. Всегда говорил, что бюджет нужно принимать не подковерно, а пускать по всем комиссиям, в том числе и в комиссию по спорту, — сказал Владислав Чайка.

Примечательно, что согласно информации сайта Национального олимпийского комитета Украины в составе нашей сборной не было ни одного спортсмена с николаевской пропиской. Все уроженцы Николаева вынуждены жить и тренироваться в других городах страны.

Напомним, cемья олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Парвиза Насибова, которая проживает в Николаеве, рассказала, что гордится сыном, который взял «серебро» на Олимпиаде-2020 в Токио.