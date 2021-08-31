Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель с началом осени будет обучать бизнесменов нюансам GR (коммуникации с госсструктурами).

Анонс своего нового дела она опубликовала в Facebook.

Цена курса не обозначена.

— Как сегодня взаимодействовать бизнесу с государством? Какая стратегия развития Украины по разным направлениям? Чего ожидать предпринимателям в будущем? Тренинг для бизнеса по GR и стратегии государства в различных отраслях. Получайте четкие ответы на конкретные вопросы. Заполните анкету – и жду вас в конце сентября. Тренинг платный, — объявила набор Юлия Мендель.

При этом, перейдя по линку можно заметить, что форма рассчитана на 10-15 желающих заплатить за возможность узнать новое от Мендель.

Как сообщалось, бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина Дмитрию Пескову.