Во втором туре президентских выборов Эстонии победил Алар Карис. В последние годы он занимал пост директора Национального музея.



Об этом сообщает портал ERR.

Кандидатуру начальника культурного учреждения поддержали 72 депутата. Впрочем, больше голосовать было не за кого, Алар Карис был единственной кандидатурой, остальные 8 бюллетеней были пустыми.

Новый президент примет присягу 11 октября, до этого момента в должности останется действующий президент страны Керсти Кальюлайд.

Кариса своим кандидатом выбрали депутаты Центристской партии и Партии реформ, он входят в правящую коалицию и контролируют 59 из 80 мест парламента. Он ранее работал государственнім контроллером, ректором Университета естественных наук и Тартуского университета. В октябре 2017 года он занял кресло Эстонского национального музея.

— Я думаю, что я президент, который пытается общаться со всеми политическими силами и найти способы того, чтобы Эстония развивалась, — прокомментировал победитель выборов.

Напомним, правительство Эстонии выслало посла РФ Александра Петрова