Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Twitter.
— Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями, — сообщил Владимир Зеленский.
Президент написал, что «ждем Билла Нельсона с визитом в Украине».
Ранее сообщалось, что космическое агентство NASA не успеет отправить астронавтов на Луну в 2024 году в рамках миссии «Артемида».
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Twitter.
— Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями, — сообщил Владимир Зеленский.
Президент написал, что «ждем Билла Нельсона с визитом в Украине».
Ранее сообщалось, что космическое агентство NASA не успеет отправить астронавтов на Луну в 2024 году в рамках миссии «Артемида».