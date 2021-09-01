Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Twitter.

— Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями, — сообщил Владимир Зеленский.

Президент написал, что «ждем Билла Нельсона с визитом в Украине».

Ранее сообщалось, что космическое агентство NASA не успеет отправить астронавтов на Луну в 2024 году в рамках миссии «Артемида».