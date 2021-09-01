Министр обороны Украины Андрей Таран и глава Пентагона Ллойд Остин подписали в Вашингтоне соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
В Минобороны отметили, что соглашение «стало результатом фундаментального углубления сотрудничества между обеими странами по научно-техническим и военно-техническим направлениям».
Согласно соглашению, Украина и США намерены создать условия для внедрения передовых оборонных технологий и работать над модернизацией военной техники с привлечением инвестиций из США.
Также отмечается, что научно-исследовательские учреждения Украины смогут привлекаться к выполнению проектов американской стороны.
— Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ, — прокомментировал соглашение президент Владимир Зеленский, который присутствовал при подписании.
Как сообщалось, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.
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Министр обороны Украины Андрей Таран и глава Пентагона Ллойд Остин подписали в Вашингтоне соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
В Минобороны отметили, что соглашение «стало результатом фундаментального углубления сотрудничества между обеими странами по научно-техническим и военно-техническим направлениям».
Согласно соглашению, Украина и США намерены создать условия для внедрения передовых оборонных технологий и работать над модернизацией военной техники с привлечением инвестиций из США.
Также отмечается, что научно-исследовательские учреждения Украины смогут привлекаться к выполнению проектов американской стороны.
— Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ, — прокомментировал соглашение президент Владимир Зеленский, который присутствовал при подписании.
Как сообщалось, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.