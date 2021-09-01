Президент США Джо Байден пообещал, что террористы из «Исламского государств» заплатят «полную цену» за свои преступления и террористические атаки.

Об этом он сказал во время своего выступления в Белом доме с заявлением, посвященным выводу американских войск из Афганистана, пишет ZN.ua.

— Предупреждаю ИГ — мы еще не закончили с вами разбираться, — сказал Джо Байден.

Джо Байден отметил, что США продолжат бороться против терроризма и не допустят, чтобы те, кто наносил вред американцам, остались безнаказанными.

— США не будут бездействовать, мы не забудем, мы вас найдем, и вы заплатите полную цену, — подчеркнул Джо Байден.

Также глава государства сообщил, что не раскаивается в решении вывести войска из Афганистана. Он пояснил, что с его точки зрения США выполнили свои задачи в этой стране: нанесли сокрушительный удар по террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Байден заявил, что если бы штаты не приняли решение о выводе войск из Афганистана, то ему пришлось бы направить в эту страну дополнительные войска.

Напомним, террористическая организация «Исламское государство» взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула (Афганистан). Удар нанесли ракетами «Катюша».