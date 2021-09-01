Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выглядел еще слабее на изображениях со Дня молодежи, транслируемых государственным каналом KCTV.

Об этом пишет ANSA.

Появление на экранах подтверждает его участие в Дне молодежи в Пхеньяне. На мероприятии, которое состоялось во вторник, 37-летний Ким был одет в белую куртку с очень широким воротником и лацканами вокруг бедер.

Перед камерами сразу несколько молодых людей предложили свою кандидатуру на работу в «сложных секторах», призвав Кима стать «искрой» в процессе национального развития. Как сообщает государственное ТВ, лидер «держал за руку каждого из молодых людей, которые добровольно вызвались работать в сложных областях, с большим пониманием и энтузиазмом, чтобы прославлять свою молодость». Сообщается, что добровольцы «осознали, что они должны быть благодарны социалистической системе, которая дала им все».

Что касается веса Кима, то в начале июля Сеульская секретная служба (NIS) подсчитала, что верховный лидер потерял 10 до 20 килограммов за последний год. По мнению наблюдателей, диета лидера могла быть больше связана с голодом в стране.

Напомним, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын считает, что родители должны не забывать о питании детей. В то время как мировая пресса пишет, что страна страдает от голода из-за неурожая.