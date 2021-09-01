Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выглядел еще слабее на изображениях со Дня молодежи, транслируемых государственным каналом KCTV.
Об этом пишет ANSA.
Появление на экранах подтверждает его участие в Дне молодежи в Пхеньяне. На мероприятии, которое состоялось во вторник, 37-летний Ким был одет в белую куртку с очень широким воротником и лацканами вокруг бедер.
Перед камерами сразу несколько молодых людей предложили свою кандидатуру на работу в «сложных секторах», призвав Кима стать «искрой» в процессе национального развития. Как сообщает государственное ТВ, лидер «держал за руку каждого из молодых людей, которые добровольно вызвались работать в сложных областях, с большим пониманием и энтузиазмом, чтобы прославлять свою молодость». Сообщается, что добровольцы «осознали, что они должны быть благодарны социалистической системе, которая дала им все».
Что касается веса Кима, то в начале июля Сеульская секретная служба (NIS) подсчитала, что верховный лидер потерял 10 до 20 килограммов за последний год. По мнению наблюдателей, диета лидера могла быть больше связана с голодом в стране.
Напомним, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын считает, что родители должны не забывать о питании детей. В то время как мировая пресса пишет, что страна страдает от голода из-за неурожая.
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выглядел еще слабее на изображениях со Дня молодежи, транслируемых государственным каналом KCTV.
Об этом пишет ANSA.
Появление на экранах подтверждает его участие в Дне молодежи в Пхеньяне. На мероприятии, которое состоялось во вторник, 37-летний Ким был одет в белую куртку с очень широким воротником и лацканами вокруг бедер.
Перед камерами сразу несколько молодых людей предложили свою кандидатуру на работу в «сложных секторах», призвав Кима стать «искрой» в процессе национального развития. Как сообщает государственное ТВ, лидер «держал за руку каждого из молодых людей, которые добровольно вызвались работать в сложных областях, с большим пониманием и энтузиазмом, чтобы прославлять свою молодость». Сообщается, что добровольцы «осознали, что они должны быть благодарны социалистической системе, которая дала им все».
Что касается веса Кима, то в начале июля Сеульская секретная служба (NIS) подсчитала, что верховный лидер потерял 10 до 20 килограммов за последний год. По мнению наблюдателей, диета лидера могла быть больше связана с голодом в стране.
Напомним, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын считает, что родители должны не забывать о питании детей. В то время как мировая пресса пишет, что страна страдает от голода из-за неурожая.