К 8 годам лишения свободы приговорили боевика «ЛНР», которого контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в марте в Харьковской области.

Об этом сообщается на странице Управления СБУ в Харьковской области в Facebook

— Вступил в законную силу приговор Харьковского райсуда в отношении гражданина Украины, задержанного в марте этого года по материалам контрразведки СБУ, – сказано в сообщении.

Суд признал его виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической организации) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УКУ.

Сообщается, что мужчина по собственной инициативе в мае 2014 года начал сотрудничество с российскими оккупантами, вступив в состав незаконного вооруженного формирования – так называемого «народного ополчения Донбасса».

Он с огнестрельным оружием охранял позиции террористической организации «ЛНР», вел активные разведывательные действия по сбору данных о позициях подразделений ВСУ и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС. За это боевик регулярно получал деньги от оккупантов.

После боевого ранения, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство «за заслуги». Но там его осудили за незаконные оборудки с наркотиками. После отбытия наказания мужчина вернулся в Украину, где его задержали.

Во время обыска по месту жительства задержанного изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами, а также установили координаты местоположения схрона с боевыми средствами поражения, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства РФ.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала боевика, участвовавшего в аннексии Крыма. Он вступил в ряды местной «самообороны» и патрулировал города.