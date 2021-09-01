Во вторник, 31 августа, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева посетила онкологическое отделение областной детской клинической больницы.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Как маме, мне было невыносимо больно и тяжело там находиться. Но я даже не могу представить боль родителей этих детей. Ведь каждый день они вынуждены вступать в неравную схватку с болезнью. В такие моменты понимаешь, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы обеспечить их комфортное пребывание в медучреждении. И не только во время лечения, но и в период реабилитации, — рассказала Анна Замазеева.

Глава областного совета, вместе с председателем постоянной профильной комиссии облсовета по вопросам здравоохранения Ириной Шабильяновой, советником главы Николаевской ОГА Максимом Безносенко и и.о. начальника управления здравоохранения ОГА Олегом Бабиным, осмотрела палаты и условия в которых находятся дети. С такими сложными заболеваниями большинство маленьких пациентов практически постоянно находится в отделении, чтобы получать всю необходимую помощь в полном объеме и в любой момент.

Также во время общения с руководителем больницы Александром Плиткиным и заведующим отделением Михаилом Адыровым выяснилось, что в отделении недостаточно места для того, чтобы маленькие пациенты получали помощь в комфортных условиях. К тому же процесс реабилитации после лечения должен проходить под постоянным наблюдением врачей. А когда пациенты находятся в отдаленном районе области, организовать такой процесс становится слишком сложно. Это подтвердили и родители детей, с которыми главе областного совета удалось поговорить в больнице.

— Решение вопроса расширения детского онкоотделения я беру на свой личный контроль. Будем разбираться и искать варианты решения этой серьезной проблемы. Уверена, что в ближайшее время сможем прийти к общему консенсусу и сделать доброе дело, — отметила Анна Замазеева.

Кроме того, Анна Замазеева осмотрела ход ремонта в отделении неонатологии КНП «Николаевская областная детская клиническая больница», который делают поэтапно, чтобы не прекращать работу самого отделения и продолжать помогать пациентам.

В итоге, это отделение будет иметь в основном одноместные боксы, обеспеченные собственными санузлами, вентиляцией и современной системой отопления. Это поможет создать комфортные условия для мам и младенцев, повысит качество предоставления медицинских услуг и сократит время пребывания маленьких пациентов в больнице.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, как будет проходить обучение кардиохирургов Николаевской областной клинической больницы в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова.