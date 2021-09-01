Папа Римский Франциск высказался по поводу ситуации в Афганистане, собираясь процитировать канцлера Германии Ангелу Меркель, но ошибочно привел слова российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет сообщает Европейская правда.

Во время радиоинтервью в Испании Папу спросили о будущем Афганистана после того, как США и их союзники ушли из страны.

Франциск в ответ похвалил Ангелу Меркель как одну из «самых выдающихся личностей в международной политике».

— Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы, — процитировал якобы мнение канцлера Германии Франциск.

На самом деле это заявление принадлежит российскому президенту Владимиру Путину, он сделал ее во время визита Меркель в Москву 20 августа. Владимир Путин до этого регулярно критиковал усилия Запада в контексте Афганистана.

В интервью Папа похвалил «мудрость этой женщины». Ватикан не ответил агентству на просьбу прокомментировать перепутанную цитату.

Это было первое интервью Папы Франциска после его пребывания в больнице в июле, когда ему удалили часть кишечника.

Напомним, ранее понтифик Франциск наградил дипломом за хорошее рисование 15-летнего ребенка с синдромом Дауна из Луцка.