Киев послал Вильнюсу груз с 48 тоннами колючей проволоки для заграждения границы от нелегальных мигрантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Это уже вторая помощь с обустройством границы для балтийской страны. Сообщается, что Литва получит и третий груз с колючей проволокой, которая поможет защитить территории страны от потока мигрантов, направляемого из Беларуси.

Отмечается, что стратегический груз сопровождали сотрудники ГСЧС, которые должны передать проволоку из рук в руки представителей погранслужбы Литвы.

Как сообщалось, Украина отправила Литве гуманитарную помощь. Речь идет о колючей проволоке для строительства забора на границе с Беларусью.