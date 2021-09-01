Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Россия продолжает модернизировать его армию поставками новой техники. Привозят вертолеты, самолеты и ПВО.

Об этом передает БелТА.

Лукашенко отказался называть средства, которые были заплачены за свежее российское вооружение.

— В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжения) по Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, на какие деньги) десятки самолетов, десятки вертолетов, важнейшего вооружения ПВО. Может, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил, — заявил самопровозглашенный лидер страны.

Он добавил, что после совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» Минск закупит технику, в которой испытает острый недостаток.

Напомним, во время совместных российско-белорусских военных маневров «Запад-2021»‎ на границе соседей Беларуси могут устроить провокации.