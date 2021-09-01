Президент РФ Владимир Путин выступал во Владивостоке на историческую тему. Услышавший ошибку ученик попытался его исправить, за что был раскритикован директрисой своей школы.

Об этом передает Znak.

При прочтении лекции Владимир Путин назвал Северную войну Семилетней, один из слушателей не стал ждать и указал на фактическую ошибку. Президент РФ сдержанно поблагодарил и продолжил размышления.

— Не сочтите за мою как бы… в общем, это назвалось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, что Северная война длилась с 1700 года по 1721, — сказал ребенок.

А вот директриса посчитала такую ретивость «наглостью», о чем не применула заявить изданию «Подъём».

— Наверное, это сочетание молодости, когда ещё существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определённая наглость, — уверена Юлия Рябцева.

По ее мнению, ребенок так и не понял, что Владимира Путина поправлять нельзя.

— Мальчик у нас, конечно, звёздный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами, — сокрушается директриса школы № 35 из Воркуты.

Напомним, Путин написал статью об отношениях РФ с Украиной.