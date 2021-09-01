Ночью 1 сентября сотрудники полиции закрыли два подпольных покерных клуба, которые находились в жилых домах Николаева.

Как сообщили в полиции Николаевской области, игорные заведения работали без соответствующих на то лицензий.

Полицейские установили, что организаторы покерных клубов разместили одн из них в центре Николаева. Клиентов тщательно подбирали и приглашали только по предварительной записи.

Всего в ходе обысков правоохранители изъяли 2 покерных стола и специальный стол для игры в карты, более 6 тысяч игровых фишек и оборудование для организации работы клубов. Кроме того, денежные средства в национальной и иностранной валюте, «черновые» записи, мобильные телефоны и банковские карты.

Троим фигурантам 25-ти, 28-ми и 32-х лет следователи уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 40 до 50 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года. Президент Владимир Зеленский в своем Telegram написал, что парламент 19 декабря провалил голосование за закон о легализации игорного бизнеса, и отметил, что знает, кто за этим стоит.

В декабре 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели обыски в помещениях игровых залов и подпольных казино Николаева.