Власть в Украине провалила подготовку к новому учебному году в условиях пандемии, и теперь не ожидает, что школы проработают дольше нескольких недель.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов в интервью «Украинским новостям», передает пресс-служба политсилы.

— Вакцинация снова провалилась. Причем теперь это имеет не только статистические последствия, а и практические. К очному обучению в «красные» зоны будут допущены только те школы, которые имеют 80% полностью вакцинированного персонала. А вакцинированы только треть учителей. Вакцина, которую предлагает Минздрава для прививки, далеко не всегда соответствует пожеланиям учителей. И их делают заложниками. Учитывая эти цифры, можно смело утверждать, что правительство просто не успеет подготовить педагогов к этой вспышке и будет «вынуждено» закрывать школы на дистанционное обучение, – заявил Сергей Шахов.

Подтверждает этот тезис и директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Светлана Федорова.

— Вспышку следует ожидать через две недели после празднования Дня Независимости – то есть, уже в первые недели сентября должен начаться хороший рост. Тем более, дети пошли в школу, и это тоже будет проблемой, – сообщила Светлана Федорова.

По словам сопредседателя «Нашего края», правительство о ситуации знает, но действовать не спешит.

— Собственно, об этой ситуации в правительстве знают, но кроме заявлений ничего не делают. Поэтому создается впечатление, что именно такой сценарий устраивает власть. Переход на дистанционное обучение выгодный чиновникам еще и потому, что снимает с них проблемы начала отопительного сезона в школах, которые тоже остаются нерешенными, – отметил народный депутат.

«Наш край» требует от правительства перестать заниматься популизмом и принять реальные меры для обеспечения работы украинских школ в очном режиме. Кабмин должен представить системный план обеспечения надлежащего уровня вакцинации учителей и технических работников школ, а также разработать механизм финансирования образовательных учреждений противоэпидемическими средствами из соответствующих фондов.

Напомним, фракция партии «Наш край» в Николаевском районном совете информирует о приостановлении работы одной из крупнейших школ в Степовском сельском совете и призывает все ветви власти стать на защиту конституционного права детей на образование.