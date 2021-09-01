Соединенные Штаты Америки обещают не допустить использования Кремлем голубого топлива как геополитического оружия против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении относительно стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки, обнародованной на сайте президента Украины.

Обе страны заявили о противодействии влиянию «Северного потока–2»

— Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока–2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украины в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия, — отмечается в заявлении.

При этом, правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.

Ранее сообщалось, что Германия хочет, чтобы договоренность о продлении контракта на транзит российского газа через Украину была достигнута как можно быстрее.