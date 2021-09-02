За минувшие сутки, 1 сентября, в Украине зафиксировали 2477 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 179 детей и 36 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализированы 787 человек, умерли — 44, выздоровели — 889.

За сутки различными методами протестировали более 50 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

За все время пандемии заболело 2 290 848 человек, выздоровели — 2 209 754, летальных случаев — 53 877.

Ранее стало известно, что Украина в рамках сотрудничества с правительством США получит инновационные лекарства против COVID-19. В ближайшее время они поступят в виде гуманитарной помощи, эквивалент которой составляет 20 миллионов долларов.