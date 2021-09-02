1 сентября в Ровенской области обнаружили больного ботулизмом. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Заболевание выявили в селе Бутово Вараского района. Больного госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ботулизм — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов. Развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих ботулотоксин.
Напомним, что в 2017-2018 годах в Украине были зафиксированы смерти от ботулизма, из-за проблем с поставками сыворотки.
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1 сентября в Ровенской области обнаружили больного ботулизмом. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Заболевание выявили в селе Бутово Вараского района. Больного госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ботулизм — тяжёлое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов. Развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих ботулотоксин.
Напомним, что в 2017-2018 годах в Украине были зафиксированы смерти от ботулизма, из-за проблем с поставками сыворотки.