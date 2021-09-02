Радикальное движение «Талибан» разрешило афганской команде по крикету поехать на пятидневный турнир в Австралию.
Об этом сообщает газета La Croix.
Во время своего первого правления талибы запретили большинство развлекательных мероприятий, включая спорт, и часто использовали спортивные стадионы для проведения казней. Однако сейчас они обещают отойти от практик прошлого.
Главари талибов не возражают против крикета, а многие рядовые члены движения болеют за этот вид спорта.
— Нам разрешили отправить команду в Австралию, — подтвердил глава афганского комитета по крикету Хамид Шинвари.
Матчи, которые должны пройти в Австралии с 27 ноября по 1 декабря, изначально планировалось провести в прошлом году, но их отложили из-за пандемии.
Сборная Афганистана никогда не играла против Австралии в пятидневном формате.
Напомним, захватившие власть в Афганистане боевики «Талибана» заявили о возобновлении спортивных мероприятий в стране.
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Радикальное движение «Талибан» разрешило афганской команде по крикету поехать на пятидневный турнир в Австралию.
Об этом сообщает газета La Croix.
Во время своего первого правления талибы запретили большинство развлекательных мероприятий, включая спорт, и часто использовали спортивные стадионы для проведения казней. Однако сейчас они обещают отойти от практик прошлого.
Главари талибов не возражают против крикета, а многие рядовые члены движения болеют за этот вид спорта.
— Нам разрешили отправить команду в Австралию, — подтвердил глава афганского комитета по крикету Хамид Шинвари.
Матчи, которые должны пройти в Австралии с 27 ноября по 1 декабря, изначально планировалось провести в прошлом году, но их отложили из-за пандемии.
Сборная Афганистана никогда не играла против Австралии в пятидневном формате.
Напомним, захватившие власть в Афганистане боевики «Талибана» заявили о возобновлении спортивных мероприятий в стране.