Радикальное движение «Талибан» разрешило афганской команде по крикету поехать на пятидневный турнир в Австралию.

Об этом сообщает газета La Croix.

Во время своего первого правления талибы запретили большинство развлекательных мероприятий, включая спорт, и часто использовали спортивные стадионы для проведения казней. Однако сейчас они обещают отойти от практик прошлого.

Главари талибов не возражают против крикета, а многие рядовые члены движения болеют за этот вид спорта.

— Нам разрешили отправить команду в Австралию, — подтвердил глава афганского комитета по крикету Хамид Шинвари.

Матчи, которые должны пройти в Австралии с 27 ноября по 1 декабря, изначально планировалось провести в прошлом году, но их отложили из-за пандемии.

Сборная Афганистана никогда не играла против Австралии в пятидневном формате.

Напомним, захватившие власть в Афганистане боевики «Талибана» заявили о возобновлении спортивных мероприятий в стране.