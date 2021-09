Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который присоединился к встрече президентов Украины и Соединенных Штатов, поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана.

Об этом он написал в Твиттере.

Как сообщалось, из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность.

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan.