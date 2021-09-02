Парламент Болгарии на фоне длительной политической неопределенности решил, что 14 ноября в стране пройдут президентские выборы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Президент Румен Радев, один из самых популярных политиков страны, заявил, что будет баллотироваться на новый пятилетний срок. Его поддерживают социалисты и победитель последних парламентских выборов — партия «Есть такой народ» (ITN). Другие партии пока не называют своих кандидатов.

С раздробленным парламентом, который не смог создать правительство после выборов 11 июля, болгары почти наверняка будут голосовать и на новых парламентских выборах в ноябре.

27 августа Румен Радев обратился к Социалистической партии с просьбой попытаться сформировать правительство, чтобы избежать досрочных выборов.

Социалисты, третья по величине политическая партия после выборов 11 июля, попытаются сформировать большинство после неудачных попыток победителя на выборах партии «Есть такой народ» (ITN) и правоцентристской партии ГЕРБ.

Напомним, в августе партия-победительница последних выборов в болгарский парламент «Есть такой народ» отозвала свое правительство.