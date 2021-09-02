Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников убежден, что на территории страны можно установить американские ПВО, несмотря на прямой запрет размещать иностранные базы, содержащийся в 17 статье Конституции.

Свою позицию он озвучил в интервью для Liga.net.

Министр акцентировал, что Украина все еще отстает от ведущих стран НАТО в сфере авиации, несмотря на все реформы последних семи лет.

— Мы утратили время по авиации, по противовоздушной обороне. Это то, чего нам сейчас не хватает. И это то, что нужно усиливать, развивая собственными силами или, в том числе, используя современные технологии. Почему мы сегодня берем Bayraktar? Потому что это прорыв в Турции. Мы свои пока не строим. Хотя «Нептуны» на параде меня вдохновили, — говорит Алексей Резников.

Чиновник подчеркнул, что США на сегодняшний день лидеры в передовых технологиях военного дела.

— Это особенно важно с учетом угрозы из Крыма. Мы не говорим об атакующем оружии. Мы говорим о защитном. Я сторонник того, что США могут, абсолютно не провоцируя россиян, обеспечить нас технической помощью в плане разных средств ПВО, — настаивает вице-премьер.

При этом, он отметил, что журналисты неправильно передали суть его последних высказываний на тему развертывание американского ПВО.

— Вопрос присутствия американских военных — это уже вопрос того, в каком качестве они нам там нужны — с точки зрения обучения, тренировки, организации. Некоторые СМИ перекрутили и сказали, что Резников за военные базы. Вот как раз для военных баз нужно вносить изменения в Конституцию. Я являюсь тем юристом, который говорит, что мы не называем это базой, но говорим, что возможно присутствие американских военных, — продолжил член Кабмина.

Министр уделил внимание теме, что на Дне независимости рядом с украинскими военными маршировали наши союзники.

— Все они — реальные военные, которые на законных основаниях находятся в Украине, на тренировочных полигонах передают нам свой опыт. Поэтому никаких юридических преград для увеличения присутствия военных США я не вижу, — завершил мысль Алексей Резников.

Напомним, в начале августа Алексей Резников предложил разместить в Украине подразделения американских военных.