В Вознесенске состоялись общественные слушания, на которых жителям города презентовали проекты реконструкции Центральной площади и Набережной реки Мертвовод.

Разработнные киевскими урбанистами Zvidsy проекты реконструкции объектов опубликованы на сайте Вознесенской территориальной общины, пишут НикВести.

Проектом, в частности, предусмотрено строительство фонтана на площади у здания горсовета, реконструкция мини-площади со сценой-амфитеатром и кофейней, обустройство места для игры в шахматы и шафербол возле Дома культуры, а также реконструкция дворика администрации и парковки со стороны улицы Центральной.

Планируется также высадить тюльпанное дерево на площади перед Мультицентром и реконструировать две зоны: для больших концертов на набережной и прогулочною с детской площадкой, мини-стадионом, качелями.

Помимо этого, проект предусматривает обустройство уличной галереи, реконструкцию пешеходного моста на Болгарку и установку возле него большой скульптуры в воде с полупрозрачными подвижными элементами, которые взаимодействуют с ветром и светом.

В Вознесенске провели опрос среди местных жителей относительно их мнения о нынешнем состоянии набережной и площади. Горожане отмечают, что на сегодняшний день на объектах нет удобных мест для сидения, нет достаточного озеленения и расположено много автомобильного транспорта. Власти Вознесенска хотят реконструировать объекты, чтобы «создать условия для более комфортной жизни горожан» и «сохранить количество проживающего в городе населения».

Отмечается, что в текущем году планируется начать разработку проекта реконструкции Центральной площади и обустройства сухого фонтана. Строительные работы запланированы на 2022 год.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске Николаевской области начинают работу над концепцией обновленной центральной зоны.