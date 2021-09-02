Профессор Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Шубин, который активно распространяет в соцсетях запрещенную коммунистическую символику, пропагандирует русский язык и идеи «ЛНР» и «ДНР», оказался под риском увольнения. После жалоб от учеников и активистов руководство академии объявило ему выговор.
Документ опубликовала народный депутат Наталья Пипа.
Перед этим она обращалась в Госслужбу оценивания качества образования насчет этого случая.
Служебное расследование выяснило, что преподаватель пропагандировал среди студентов идеи «ЛНР» и «ДНР», систематически «обелял» оккупантов и защищал георгиевские ленты.
После окончания отпуска профессора, в академии рассмотрят целесообразность продолжения сотрудничества с Сергеем Шубиным.
— Учреждением образования подтверждено, что после выхода Шубина С.П. из основного ежегодного отпуска будет принято решение о целесообразности его дальнейшего нахождения в университете, — говорится в документе.
Ранее сообщалось, профессор Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Шубин на своей странице в Facebook постит запрещенную коммунистическую символику и пропагандирует русский язык и культуру.
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
Профессор Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Шубин, который активно распространяет в соцсетях запрещенную коммунистическую символику, пропагандирует русский язык и идеи «ЛНР» и «ДНР», оказался под риском увольнения. После жалоб от учеников и активистов руководство академии объявило ему выговор.
Документ опубликовала народный депутат Наталья Пипа.
Перед этим она обращалась в Госслужбу оценивания качества образования насчет этого случая.
Служебное расследование выяснило, что преподаватель пропагандировал среди студентов идеи «ЛНР» и «ДНР», систематически «обелял» оккупантов и защищал георгиевские ленты.
После окончания отпуска профессора, в академии рассмотрят целесообразность продолжения сотрудничества с Сергеем Шубиным.
— Учреждением образования подтверждено, что после выхода Шубина С.П. из основного ежегодного отпуска будет принято решение о целесообразности его дальнейшего нахождения в университете, — говорится в документе.
Ранее сообщалось, профессор Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Шубин на своей странице в Facebook постит запрещенную коммунистическую символику и пропагандирует русский язык и культуру.