Фото со странички Сергея Шубина

Профессор Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Шубин, который активно распространяет в соцсетях запрещенную коммунистическую символику, пропагандирует русский язык и идеи «ЛНР» и «ДНР», оказался под риском увольнения. После жалоб от учеников и активистов руководство академии объявило ему выговор.

Документ опубликовала народный депутат Наталья Пипа.

Перед этим она обращалась в Госслужбу оценивания качества образования насчет этого случая.

Служебное расследование выяснило, что преподаватель пропагандировал среди студентов идеи «ЛНР» и «ДНР», систематически «обелял» оккупантов и защищал георгиевские ленты.

После окончания отпуска профессора, в академии рассмотрят целесообразность продолжения сотрудничества с Сергеем Шубиным.

— Учреждением образования подтверждено, что после выхода Шубина С.П. из основного ежегодного отпуска будет принято решение о целесообразности его дальнейшего нахождения в университете, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, профессор Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Шубин на своей странице в Facebook постит запрещенную коммунистическую символику и пропагандирует русский язык и культуру.