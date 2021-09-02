Сегодня, 2 сентября, в горсовет Полтавы зашли сотрудники СБУ для проведения обысков у мэра Александра Мамая и главного архитектора Николая Шевелева.

Об этом передает «Суспільне», получившее комментарий из СБУ.

При этом, в спецслужбе отказались называть причины внимания правоохранителей к мэру, а в горсовете еще не выпустили комментарии по предмету обысков.

Журналисты сообщают, что оперативников сопровождал глава фракции горсовета Полтавы «За будущее» Евгений Дикань, но он сослался на свою неосведомленность в этом деле.

Напомним, заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника уличили на взятке.