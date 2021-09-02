Фото: Запорожская ОГА

Серебряному призёру Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвизу Насибову вручили ключи от квартиры.

Об этом пишет Укринформ.

По словам главы Запорожской облгосадминистрации Александра Старухи громада выделила на покупку квартиры 1 миллион гривен, еще 300 тысяч гривен – призовое вознаграждение, которое спортсмен получил из областного бюджета. Двухкомнатную квартиру Парвиз Насибов приобрел в новостройке, площадь жилья – 58 м.

— Я счастлив, что получил собственное жилье. Меня это будет мотивировать ещё больше. Это очень ценно. Буду ожидать премию от мэра, которую он обещал (городской голова Владимир Буряк обещал выделить 1 миллион гривен на приобретение жилья, – прим.), чтобы сделать ремонт. Мэр обещал, надеюсь, он слово сдержит, - сказал Парвиз Насибов.

Отмечается, что с 13 лет спортсмен живет в Запорожье, а его родители – в Николаеве. Парвиз Насибов говорит, что приобретет жилье и для родителей, поскольку получил также призовые 80 тысяч долларов от государства.

Напомним, что в августе 2021 года николаевский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов взял «серебро» Олимпиады-2020. После победы спортсмен выразил слова благодарности Николаевской области, откуда он родом и где начинал спортивный путь.

Кроме этого, Парвиз Насибов встретился с жителями Николаева на Соборной площади и показал им олимпийское «серебро». Во время общения с журналистами спортсмен обратился к власти Николаева и попросил прикладывать больше усилий для развития спорта в регионе.