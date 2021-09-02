В четверг, 2 сентября, Польша ввела чрезвычайное положение из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Такое решение принял польский президент Анджей Дуда, сообщили в администрации главы государства.
Чрезвычайное положение будет действовать в воеводствах на границе с Беларусью и Литвой.
Речь идет о Подляском и Люблинском воеводствах.
О планах принять такие меры из-за кризиса с мигрантами на границе сообщалось несколько дней ранее.
Напомним, в июле этого года правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в стране на государственном уровне. Решение было принято в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.
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В четверг, 2 сентября, Польша ввела чрезвычайное положение из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Такое решение принял польский президент Анджей Дуда, сообщили в администрации главы государства.
Чрезвычайное положение будет действовать в воеводствах на границе с Беларусью и Литвой.
Речь идет о Подляском и Люблинском воеводствах.
О планах принять такие меры из-за кризиса с мигрантами на границе сообщалось несколько дней ранее.
Напомним, в июле этого года правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в стране на государственном уровне. Решение было принято в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.