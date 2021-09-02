Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская считает, что мэр Николаева Александр Сенкевич должен заново представитель депутатам Сергея Коренева в качестве своего заместителя и объяснить, какие сферы он теперь будет курировать.

Такое мнение политик высказала в комментарии изданию «Преступности.НЕТ».

Татьяна Домбровская рассказала как относится к тому, что городской голова Александр Сенкевич отстранил фигуранта дела о возможных хищениях бюджетных средств при реконструкции Соборной площади Сергея Коренева от должности директора Департамента ЖКХ, но оставил на позиции своего заместителя. Сферу ЖКХ, которую тот курировал ранее, городской голова вверил другому заместителю - Юрию Степанцу.

— В начале каденции мы дали кредит доверия Александру Фёдоровичу, проголосовав за всех его заместителей, за его состав исполкома и даже избрали предложенного им секретаря городского совета. Сергея Коренева в тот день представили как вице-мэра по вопросам ЖКХ. За какие вопросы он отвечает сейчас - для меня загадка. Нам он был представлен как заместитель по ЖКХ, сейчас следствие запрещает ему влиять на сферу ЖКХ, - сказала Татьяна Домбровская.

Глава фракции «Слуга народа» считает, что если Александр Сенкевич намерен и дальше сотрудничать с Сергеем Кореневым, то мэр обязан заново представить его городскому совету и объяснить его сферу ответственности.

— Логично, что если мэр и дальше видит этого человека в своей команде, следует заново его представить городскому совету, назвать вопросы, за которые он будет отвечать и снова попросить у депутатов кредит доверия. Может хотя бы так нам удастся добиться публичного отчета хотя бы одного вице-мэра. В противном случае у жителей города может сложиться мнение, что мэр вводит те или иные должности под конкретных людей, а не под задачи, - резюмировала она.

Как известно, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен.

В ходе судебных заседаний по избранию меры пресечения подозреваемым выяснились некоторые подробности по «делу Соборной площади». В частности, правоохранители считают, что вице-мэр Сергей Коренев и заместитель директора ДЖКХ Александр Брыжатый в сговоре с директором компании «ПИК-СТРОЙ» Мариной Лозовенко завысили цену материалов для реконструкции Соборной площади в 2,5 раза.

Во время суда стало известно, что следователи НАБУ обнаружили упоминания о встречах Марины Лозовенко с мэром Одессы Геннадием Трухановым в переписках подозреваемых в хищениях при реконструкции Соборной.

Кроме этого, прокурор САП зачитала переписки предполагаемых участников схемы хищения 26,8 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве, в которых упоминается «кэшбэк» и завышение цен в сметной документации. В свою очередь, городской голова Николаева Александр Сенкевич озвучил мнение, что вице-мэру Сергею Кореневу, подозреваемому в хищении средств на реконструкции Соборной площади, приписывают чужие слова из озвученных на заседании личных переписок, а также они скомпонованы в «отдельную историю», которая не соответствует действительности.