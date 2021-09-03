Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) остановило миссии компании Virgin Galactic — управление расследует, как недавний космический полет миллиардера Ричарда Брэнсона, основателя VG, изменил курс во время набора высоты.

Об этом сообщает BBС.

Как отмечается, Virgin Galactic не может вернуть космический корабль SpaceShipTwo в полет до тех пор, пока FAA не одобрит окончательный отчет о расследовании происшествия, либо не выяснит, что проблемы, связанные с событием, не влияют на общественную безопасность.

Официальный представитель VG сообщил TechCrunch, что компания работает с FAA для решения этой проблемы.

Ранее журнал New Yorker сообщил, что аппарат SpaceShipTwo, или Unity, какое-то время летел за пределами заранее оговоренного воздушного пространства. Компания Брэнсона оспаривает описание событий, приведенных New Yorker.

Компания заявила, что ее пилоты столкнулись с неожиданным ветром на большой высоте и сделали необходимые действия, чтобы сделать безопасный подъем в космос и вернуться на Землю. Представитель компании сказал BBC, что «хотя конечная траектория полета отклонялась от нашего первоначального плана, это была контролируемая и нарочитая траектория полета, которая позволила Unity успешно достичь космоса и благополучно приземлиться на нашем космодроме в Нью-Мексико».

На конец сентября или начало октября был запланирован следующий полет Unity, но, как пишет BBC, «теперь нужно дождаться результатов расследования FAA».