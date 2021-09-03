За минувшие сутки сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 3 сентября.
Так, в районе Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки был осуществлен обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра. Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм. А в районе Новотошковского открывал огонь из стрелкового оружия.
— В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное, –- говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинские бойцы открывали огонь по противнику, чтобы прекратить обстрелы.
— Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили на Донбассе танки, гаубицы, зенитные установки и БМП боевиков, которые размещены в нарушение линий отвода вооружения. Оккупанты размещают военную технику вблизи населенных пунктов, в жилых районах, на полигонах.
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За минувшие сутки сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 3 сентября.
Так, в районе Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки был осуществлен обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра. Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм. А в районе Новотошковского открывал огонь из стрелкового оружия.
— В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное, –- говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинские бойцы открывали огонь по противнику, чтобы прекратить обстрелы.
— Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили на Донбассе танки, гаубицы, зенитные установки и БМП боевиков, которые размещены в нарушение линий отвода вооружения. Оккупанты размещают военную технику вблизи населенных пунктов, в жилых районах, на полигонах.