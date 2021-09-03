За минувшие сутки сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 3 сентября.

Так, в районе Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки был осуществлен обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра. Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм. А в районе Новотошковского открывал огонь из стрелкового оружия.

— В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное, –- говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские бойцы открывали огонь по противнику, чтобы прекратить обстрелы.

— Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, — добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили на Донбассе танки, гаубицы, зенитные установки и БМП боевиков, которые размещены в нарушение линий отвода вооружения. Оккупанты размещают военную технику вблизи населенных пунктов, в жилых районах, на полигонах.