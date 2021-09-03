В Николаеве перед началом нового учебного года еще нет школ, где вакцинировали 80% педагогов, самый высокий показатель — 70%.

Об этом в пятницу, 3 сентября, в ходе брифинга рассказал заместитель городского головы Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров, передает корреспондент НикВести.

Вопрос актуален из-за того, что, во время локдауна («желтого», «оранжевого» и «красного» уровня эпидемической опасности — прим.) школы смогут работать в обычном режиме, а не удаленно, только если 80% педагогов будут вакцинированы.

Чиновник пообещал, что к октябрю ситуация выровняется.

— Вакцинация у нас на контроле. Видим статистику и работаем над тем, чтобы как можно больше людей вакцинировались. На сегодня у нас вакцинировали 140 тысяч жителей Николаева, это, практически, 35%. Постановление санитарного врача говорит о том, что учреждения образования, в которых коллективы вакцинировались на 80%, могут работать в период локдауна, в «оранжевой» и «красной» зонах. Мы стараемся это сделать. Сегодня есть учреждения образования, вакцинированные на 70-60%, есть учреждения с 45-40%. Думаю, что к концу сентября мы все-таки завершим этот процесс. У меня есть статистика, сегодня, практически, все учреждения и организации вакцинированы более 50%. Вопрос контролируем, думаю, что решим, — пообещал Анатолий Петров.

Перед началом нового учебного года только в двух областях Украины – Житомирской и Киевской – вакцинированы 65% педагогов (с учетом тех, кто получил и одну, и уже две дозы).

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.

Городская власть в Черновцах планирует ввести изменения в образовательной сфере из-за невакцинированных педагогов. Их обяжут каждую неделю за свой счет делать ПЦР-тест.

Напомним, Всемирный банк может дать до 150 миллионов на COVID-вакцинацию в Украине.