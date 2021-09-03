На Николаевщине частично демонтировали конструкции для вейк-парка на территории регионального ландшафтного парка «Тилигульский».

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ рассказал исполняющий обязанности директора регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач.

По его словам, на сегодняшний день ожидается решение суда для полного сноса конструкций вейк-парка на территории заповедной зоны.

— Просто среди белого дня загнали технику, поставили вагончик, вбили столбы и поставили вышку. В принципе, вейк-парк, который сооружался на нашей территории, – это не сложная с технической точки зрения конструкция. Его можно было за три дня построить. Когда была предпринята попытка строительства этого вейк-парка, то, естественно, первым отреагировал парк, потом обратились в Госэкоинспекцию, подняли местную полицию, прокуратуру, потом, конечно, вмешалась наша областная администрация. Во-первых, общими усилиями удалось приостановить строительство. Во-вторых, сам вейк-парк, аттракцион не работает. Сегодня он уже частично демонтирован и мы ждем решение суда, чтобы снести эти конструкции и оставить опять зеленую лужайку. Это у нас такой первый случай, чтобы на заповедной территории и без спроса, – сказал Олег Деркач.

Напомним, что на территории заповедной зоны — регионального ландшафтного парка «Тилигульский» возвели конструкцию для вейк-парка. В частности, в воде установили вышки и понтоны, а также протянули трос.

В то же время в фирме из Одессы, которая установила конструкцию для вейк-парка, считают, что она не вредит окружающей среде заповедной зоны.