Из-за недостатка продовольствия в Туркменистане для каждой семьи установили предел продуктов, которые они могут купить в ближайшем государственном магазине.

Об этом пишет «Медиазона. Центральная Азия».

Норма для каждого региона своя и может меняться в зависимости от сезона. К примеру, в Балканском велаяте в июне текущего года по государственной цене можно было закупить 1 кг картошки, куриный окорок, полкилограмма сахара, три бутылки воды и бутылку хлопкового масла.

При этом, дополнительное питание туркмены могут брать у спекулянтов и частников, но тут в дело вступает фактор обменного курса. Согласно принятому властью курсу, за один доллар в стране дают 3,5 маната, рыночный курс отличается почти в десять раз — 33 маната за доллар. Соответственно, это сказывается на ценах.

Так, растительное масло на рынке стоит по госкурсу 20 долларов, а по реальному 2 доллара. Однако туркменам платят зарплаты, исходя из государственных расчетов, поэтому зачастую они попросту не могут себе позволить купить еды на рынке. Для них остаются государственные магазины, где и установлена норма, которую в стране успели прозвать «пайком». Когда «паек» исчерпытывается, для бедных семей остается выпрашивать норму у соседей посостоятельней.

Напомним, власти Туркменистана заставляют жителей страны поклясться на Коране, чтобы они не будут практиковать VPN для выхода в интернет.