Фундаменталисты из «Талибана» уверены, что Китай будет вкладывать в них все больше и больше денег.

Как пишет La Repubblica, именно такую точку зрения транслировал пресс-секретарь движения.

Спикер боевиков подтвердил, что вожди талибов считают Китай неповторимым шансом на получение финансов.

— Китай представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну, — заявил Забиулла Муджахид.

Вдобавок талибы убеждены, что Пекин поможет при восстановлении ключевых объектов Афганистана после продолжительных боев. Для этого талибы говорят про китайскую стратегию «Один пояс, один путь» только в лестных тонах, всячески проводя параллели с древним Китаем и «Шелковым путем».

Больше всего надежд на Китай исламисты возлагают в сфере горнодобывательной промышленности, по их мнению, компартия с радостью вернет в работу медные рудники Афганистана, модернизирует их и поможет талибам вывести продукцию на мировые рынки.

Напомним, террористическое движение «Талибан» приглашает китайских инвесторов в Афганистан, гарантируя им взаимовыгодное сотрудничество.