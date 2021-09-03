Апелляционный суд в Амстердаме опубликует решение по делу «скифского золота» под конец октября. Ранее вердикт планировали сделать достоянием общественности 14 сентября.

Об этом проинформировала замглавы МИД Эмине Джапарова.

Помощница министра ожидает, что суд закрепит решение пятилетней давности о возвращении предметов культурного значения Украине.

— Апелляционный суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о возвращении экспонатов выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» на 26 октября этого года, — передала дипломатка.

Как известно, дата оглашения вердикта за этот год поменялась несколько раз. Первоначально говорилось об августе, затем речь зашла про сентябрь, а теперь крайний срок перенесся на 26 октября.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама в четверг, 22 апреля, проводил слушания по делу о принадлежности коллекции «скифского золота».