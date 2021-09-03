Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2021 года вырастет минимум на 4%. Инфляция составит около 10%.

Об этом Министр финансов Сергей Марченко заявил во время 7-го Украинского финансового форума группы ICU, пишет РБК-Украина.

Как отметил министр, последние оценки инвестбанков и международных финансовых организаций в отношении Украины являются сдержанными. Однако на конец года приходятся основные капитальные инвестиции и основные расходы.

— Ситуация будет лучше, чем дают оценки аналитики, основываясь на результатах ВВП второго квартала, — сказал Сергей Марченко.

Министр напомнил, что основным драйвером экономики Украины сейчас является частное потребление, а розничный товарооборот растет на 13-14%. Кроме того, ожидается рост в строительстве.

— Я думаю, что 4% роста ВВП, как минимум, будет у нас в этом году, — сказал министр.

Кроме того, он выразил надежду, что инфляцию в 2021 году удастся удержать в пределах 10% и добавил, что «Минфин не заинтересован в раскручивании маховика инфляции».

Напомним, рост потребительских цен в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,1% после 0,2% в июне, 1,3% — в мае, 0,7% — в апреле, 1,7% — в марте, 1% — в феврале и 1,3% — в январе. В то же время в годовом измерении, по сравнению с июлем 2020 года, инфляция ускорилась до 10,2% с 9,5% по итогам июня.