Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что наша страна до сих пор не является членом НАТО из-за войны в Донбассе и временной оккупации Крыма.

Во время интервью ТСН она назвала это основной преградой.

Анка Фельдгузен пояснила, что получить консенсус в Альянсе, участниками которого являются 30 стран — непросто.

— Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом — есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты, — заявила Анка Фельдгузен.

По словам третьего президента Украины Виктора Ющенко, Украина могла получить План действий по членству в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, однако этого не произошло из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз должен быть смелее в вопросе расширения. Однако, Украина не подходит под требования членства в ЕС.