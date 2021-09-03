Иран получил в свое распоряжение военную технику, которую контингент США не стал вывозить из Афганистана.

Об этом передает The Times.

Издание пишет, что в социальных сетях распространяется видео, на котором видна колонна боевых джипов Humvees и MRAP. Они способны выдержать наезд на мину.

Помимо этого, есть информация, что Иран завладел и американской техникой потяжелее. В руках у КСИР оказалась танки.

Журналисты предполагают, что Корпус стражей завладел ценным оружием не благодаря талибам, а попросту отобрал технику от беглых солдат прошлой власти.

— Отношения Ирана с Афганистаном и Талибаном вызывают споры. США считают, что Иран поддержал приход к власти талибов, в том числе обучая их использованию придорожных взрывных устройств, — отмечают в материале.

Напомним, в руки талибов угодило американского оружия на $83 млрд.