Президент Владимир Зеленский считает, что с годами в отношениях Украины и России будет положительный результат.

Об этом он сказал во время выступления в Стэнфордском университете в США, пишет Корреспондент.

— У нас есть общая история, есть общие победы и очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Другая. Направлена на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать, — сказал президент.

При этом он считает, что «с годами что-то изменится», потому что «мы все равно соседи, и будет положительный результат».

Ранее сообщалось, что наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили на Донбассе танки, гаубицы, зенитные установки и БМП боевиков, которые размещены в нарушение линий отвода вооружения. Оккупанты размещают военную технику вблизи населенных пунктов, в жилых районах, на полигонах.