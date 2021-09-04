Вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров рассказал, что в городские школы планируют закупить планшеты и перевести учеников на обучение электронными учебниками.

Об этом он рассказал в ходе брифинга в пятницу, 3 сентября, пишут НикВести.

С началом нового учебного года, родители учеников начали жаловаться на отсутствие необходимого количества учебников в школах Николаева из-за чего они вынуждены покупать их за личные средства. В частности, горожане в сети сообщают, что ситуация с нехваткой учебников наблюдается в школах №40, 13, 52, 50, 20, 56.

По словам вице-мэра Анатолия Петрова, данная ситуация возникла, поскольку Минобразования, будучи заказчиком школьных учебников, не успело напечатать их необходимое количество.

— Такие случаи есть из-за того, что Министерство образования Украины является заказчиком печати учебников и при Институте содержания образования есть рабочая группа, которая утверждает и отберет учебники для обучения в учреждениях общего среднего образования. К сожалению, Министерство образования не всегда успевает напечатать то количество учебников, которое необходимо для учеников, – сказал Анатолий Петров.

Он также добавил, что данная проблема возникает почти каждый учебный год, поскольку Минобразования утверждает сразу несколько вариантов учебников и предоставляет их на выбор учителям, однако не все варианты книг печатаются в необходимом количестве.

— Учебники печатаются довольно часто – проходит 2 года и выходят новые. Интересно, что Институт содержания образования рекомендует учителям использовать разные типы учебников и утверждают не один учебник, например, по украинскому языку, а четыре примера разных авторов. Причина именно в этом, потому что не все учебники печатаются в соответствующем количестве. Например, если взять учебник по украинскому языку, например, Лозовой и других авторов, то у педагогических сотрудников есть право выбора учебника и они выбирают тот, который по их мнению больше подходит для организации учебно-воспитательного процесса по тому или иному предмету. Если какое-то количество учебников не отпечатано, то оно идет не через Министерство образования, а в продажу, – сказал Анатолий Петров.

Помимо этого, вице-мэр рассказал, что в ближайшее время в городских школах внедрят обучение на электронных учебниках, однако для этого необходимо закупить ученикам планшеты.

— На сегодняшний день есть такой ресурс, он государственный. Мы связывались с Министерством образования и Институтом содержания образования. Они на сегодняшний день разрабатывают электронные учебники. Это можно внедрить в школах Николаева, однако есть одно «но» – нужно обеспечить всех учеников планшетами. Этот вопрос обсуждался, он на контроле. Думаю, что в ближайшее время мы внедрим эту систему, – добавил Анатолий Петров.

Напомним, вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров рассказал, что для устранения всех недочетов системы пожарной безопасности в учреждениях образования Николаева потребуется несколько лет.