Для того, чтобы полностью исправить недочеты системы пожарной безопасности в учреждениях образования Николаева потребуется несколько лет.

Об этом сказал вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров в ходе брифинга сегодня, 3 сентября, пишут НикВести.

Как стало известно в августе, решением суда в городе уже закрыли 7 школ из-за отсутствия противопожарной системы.

— Мы подали апелляцию, приостановили решение суда, городская власть интенсивно работает над устранением недостатков и предписаний ГСЧС, — заверил заместитель мэра.

Он напомнил, что власти Николаева выделили на эти цели 20 миллионов гривен, однако для решения ситуации в более чем 160 учреждениях нужно больше 200 миллионов гривен.

— Мы провели уже не одно совещание с управлением образования при участии Александра Федоровича (Сенкевича, — прим.), этот вопрос у него на личном контроле. У меня в руках график выполнения этих работ по школам, дошкольным учебным заведениям. Системно подходим от наиболее сложного до самого простого. Я думаю, что на протяжении 2-3 лет закроем эти вопросы полностью, тем более, что мы тесно сотрудничаем с ГСЧС и они нам говорят, где необходимо в первую очередь выполнить работы, — разъяснил Анатолий Петров.

Ранее сообщалось, что всего для устранения всех нарушений, связанных с пожарной системой, во всех учебных заведениях Николаевского горсовета нужно 244 миллиона 299 тысяч 880 гривен.

Напомним, в июне управление капитального строительства Николаевского горсовета объявило тендер на ремонт автоматической пожарной сигнализации в школе №34, которую раньше закрыли из-за отсутствия рабочей системы.

Еще один подобный тендер объявили по школе №7 по Потемкинской, 45 стоимостью в 1,7 миллиона гривен.

Также 5,2 миллиона из управления образования направят управлению капитального строительства. Эти средства, по словам директора департамента финансов горсовета, сэкономили на питании школьников во время локдауна. Системы пожарной безопасности планируют делать в школах № 54, № 13, и № 61, а также в гимназии № 2.

Известно, что на пожарную безопасность в школах и интернатах Николаевщины областного подчинения нужно около 30 миллионов гривен.