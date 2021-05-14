На то, чтобы ликвидировать все недостатки в системе пожарной безопасности образовательных учреждений областного подчинения нужно около 30 миллионов гривен.

Об этом стало известно на заседании комиссии Николаевского облсовета по вопросам образования и науки в четверг, 13 мая, передает корреспондент НикВести.

Исполняющая обязанности директора департамента образования ОГА Наталья Сокульская рассказала, что в этом году на выполнение предписаний Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из областного бюджета было выделено 1,4 миллиона гривен.

— Большая часть работы уже сделана, но есть еще учебные учреждения, где есть нарушения. Но мы об этих нарушениях знаем, и по мере необходимости, по мере финансирования они будут устранены, — сказала она.

Наталья Сокульская добавила, что на данный момент три предписания рассматриваются в суде. Кроме того, поскольку проверки, организованные спасателями проходят регулярно, постоянно выявляются нарушения в разных учреждениях.

Отметим, что к таким нарушениям относятся отсутствие пожарной сигнализации, противопожарных средств, доступа к резервуарам воды, необработанные противопожарной смесью деревянные конструкции в перекрытиях зданий.

Глава комиссии Евгений Горбуров попросил, чтобы департамент сформировал полную потребность в финансировании на устранение таких нарушений.

— За этими всеми вопросами стоят человеческие жизни, в первую очередь, детей. Вы же видите, что сейчас по нашей стране происходит с пожарами, в интернатных учреждениях, в домах престарелых. Люди гибнут, и вы знаете, какие последствия — уголовные дела, тюремные заключения. Чтоб этого не было, и мы спасали заранее и опекали жизни наших детей, надо принимать решения, — сказал Евгений Горбуров.

Наталья Сокульская ответила, что на устранение нарушений необходимо около 30 миллионов гривен.

— А чего мы сидим? А когда мы будем это делать. Уже у нас пошел пятый месяц этого года, мы только сегодня узнали, что нам это необходимо? — сказал глава комисии.

Напомним, на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского района 1 марта, около 7:36, взорвался твердотопливный котел.