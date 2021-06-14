Управление капитального строительства Николаевского горсовета объявило тендер на ремонт автоматической пожарной сигнализации в школе № 34, которую раньше закрыли из-за отсутствия рабочей системы.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость работ — 1 миллион 684 тысячи 280 гривен. Заявки от участников принимаются до конца месяца.

Отметим, что школа № 34 находится по адресу Лягина, 28. Примечательно, что данное учреждение закрыли из-за отсутствия рабочей системы пожарной сигнализации. Однако при этом в тендерной документации срок окончания работ установлен до 20 декабря 2022 года.

Еще один подобный тендер объявили по школе №7 по Потемкинской, 45 — стоимостью в 1,7 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что 5,2 миллиона из управления образования направят управлению капитального строительства. Эти средства, по словам директора департамента финансов горсовета, сэкономили на питании школьников во время локдауна. Системы пожарной безопасности планируют делать в школах № 54, № 13, и № 61, а также в гимназии № 2.