Украина будет находиться в опасности, пока не станет полноправным членом Североатлантического альянса.

Об этом заявил Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает пресс-служба политика.

Комментируя подписание во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США Рамочного соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства между странами на уровне министерств обороны, а не президентов, Арсений Яценюк отметил, что «американская внешняя политика крайне сложная».

— Мы говорим с вами с точки зрения государства —не с точки зрения хороший Зеленский или плохой, — а мы говорим: это нужно Украине или не нужно. С точки зрения наших двусторонних отношений, что Минобороны подписало это соглашение, — это плюс, — сказал Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что главное — это выделение средств Конгрессом для Украины.

— Соглашения соглашениями, а каждый год нужно, чтобы Конгресс принимал решения и давал средства, закупали военное оборудование и передавали Украине. Это ключевое, — сказал Арсений Яценюк. — И именно важно: нас не спасет никакая сделка. К тому моменту, пока Украина не станет полноправным членом НАТО, Украина всегда будет в опасности. Нет другого сценария и нет другого варианта, — резюмировал Арсений Яценюк.

Напомним, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.