В Николаеве подрядчик возобновил работы по реконструкции сквера «Николаевский».

Об этом говорится в сюжете «Суспільного.Миколаїв».

В частности, на территории сквера работает техника подрядной фирмы «Благоустрій-НК», которая засыпает ямы и выравнивает грунт.

Директор подрядной фирмы «Благоустрій-НК» Юрий Яковенко рассказал, что работы по реконструкции сквера ранее приостанавливались из-за отсутствия финансирования работ.

— Не было разрешения с ГАСИ. Не то, чтобы разрешения, а были какие-то моменты и ГАСИ приостановила. Не было технадзора, потом он появился – у него была на это лицензия. И, первоочередно: 9 месяцев не платили. В прошлом году начались работы, а выплат не было, – сказал Юрий Яковенко.

Заместитель начальника отдела кадров и юридического обеспечения департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Игорь Набатов рассказал, что реконструкцию сквера завершат к 1 февраля 2022 года, а на работы из бюджета Николаева необходимо выделить ещё 8 миллионов гривен. По его словам, выделенные в 2021 году 5,5 миллионов гривен на реконструкцию сквера подрядчик должен освоить до 15 сентября.

Напомним, что согласно данным системы электронных закупок ProZorro, в торгах на реконструкцию сквера, расположенного возле школы № 20 по улице Николаевской победила фирма «Благоустрій-НК». Сумма реконструкции сквера составляет 13 миллионов 868 тысяч 844 гривны, из которых: 1 миллион 247 тысяч 808 гривен было запланировано на 2020 год и 12 миллионов 621 тысяча 36 гривен — на 2021 год. Работы подрядчик должен был выполнить до 1 апреля 2021 года.

Однако процесс затянулся после скандала с вырубкой дубов в сквере — работники подрядной фирмы вырубили деревья, чтобы проложить дорогу из тротуарной плитки. Тогда директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать.

После этого мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что работы в сквере приостановили, поскольку у подрядчика возникли финансовые проблемы, а город ему не платит наперед.

Недавно сообщалось, что в сквере «Николаевский» неизвестные «построили» небольшой домик из плитки подрядчика. При этом, городской голова Александр Сенкевич назвал «ужасом» затянувшуюся реконструкцию сквера «Николаевский» в Ингульском районе.