Результаты лабораторных исследований показали, что образцы проточной воды, которую подает «Николаевводоканал», соответствуют санитарным нормам.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Сообщается, что специалисты Госпродпотребслужбы, реагируя на жалобы николаевцев, отобрали пробы питьевой воды, чтобы направить их на лабораторное исследование и проверить качество воды в сетях водопровода Николаева.

В частности, было отобрано 11 проб воды результаты исследования которых показали, что все образцы соответствуют требованиям Государственных санитарных норм и правил по бактериологическим и санитарно-химическим показателям.

Кроме того, в ходе проведения сбора информации установлено, что производственной лабораторией ГКП «Николаевводоканал» усилен ежедневный надзор за качеством воды. За август текущего года проведено исследование 166 проб воды. 12 проб не соответствовали требованиям по бактериологическим показателям. По информации ГКП «Николаевводоканал» ухудшение качества питьевой воды связано с цветением воды источника водоснабжения в городе забора воды – реки Днепр.

ГКП «Николаевводоканал» приняты соответствующие меры. Показатели воды в настоящее время являются безопасными и содержатся в пределах нормы.

Ранее, директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко рассказал, что вкусовые качества воды, поступающей к потребителям, ухудшись из-за развития сине-зеленых водорослей в реке Днепр и застоя воды во внутридомовых сетях.

Напомним, что в конце лета прошлого года в Николаеве наблюдалась точно такая же ситуация. Тогда городской голова Александр Сенкевич сказал, что качество воды в Днепре, откуда в николаевские дома поступает вода, резко упало. Он отметил, что у города нет возможности промыть внутридомовые трубы и посоветовал николаевцам открыть краны, чтобы грязная вода стекла. Спустя несколько недель ситуация улучшилась.