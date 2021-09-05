В Москве в субботу, 4 сентября, прошла акция в поддержку независимых СМИ и против закона об «иноагентах». Официально она имела формат встречи кандидатов в депутаты с избирателями, поскольку провести запланированный на этот день митинг не позволила мэрия Москвы.

В мероприятии приняли участие около ста человек, в том числе много журналистов, сообщает DW.

Сначала организатором митинга выступил Независимый профсоюз журналистов, который пытался согласовать с властями Москвы акцию численностью до 500 человек на Пушкинской площади или Никитском бульваре. Получив отказ, организаторы митинга опротестовали его в трех московских судах и обратились к кандидатам в депутаты от нескольких партий с просьбой поддержать проведение акции.

Во встрече с избирателями принимали участие кандидаты в депутаты Госдумы от «Яблока», в том числе правозащитница Марина Литвинович, бывший фигурант так называемой «болотной дела» Николай Кавказский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и кандидат в депутаты Госдумы от Партии Росту Эльвира Вихарева.

Политики пообещали присутствовать в случае своего избрания добиться принятия п.правок в закон об «иноагентах». Некоторые из участников мероприятия держали в руках плакаты в поддержку признанного «иноагентом» телеканала «Дождь» и других СМИ и журналистов, которые получили от российских властей этот статус. Участники встречи принесли с собой картонную фигуру оппозиционной политики на Юлии Галямин, осужденной в декабре 2020 году до двух лет условно за повторное нарушение правил участия в массовых мероприятиях.

Тема свободы СМИ была нарушена и во время встречи с избирателями кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ, прошла позже в этот же день на Пушкинской площади в Москве.

Ранее телеканал «Дождь» попал в список «иностранных агентов» в России.