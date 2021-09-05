Вчера, 4 сентября, в селе Сливино возле Николаева прошел фестиваль «Джаз и вино».

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Facebook.

Она обсудила с виноделами законопроекты №5306 и №5307, направленные на поддержку виноделия и упрощение хозяйственной деятельности малых производств.

Ключевые моменты законопроектов:

убираются лицензии для малых производств винодельческой продукции;

убирается маркировка акцизного налога для натуральных вин до 15%;

убирается ежемесячный отчет (вместо него лишь ежегодный)

убирается регуляция со стороны центральных органов исполнительной власти за тем, где и какие сорта винограда можно выращивать;

убираются ограничения по предоставлению государственной поддержки малым и средним производствам.

— Местные виноделы, как и их коллеги из других регионов, с нетерпением ожидают, что вышеупомянутые законопроекты в кратчайшие сроки станут законами, а я убеждена, что так и будет. Отрасль малого виноделия получит толчок к развитию. Договорились, что во время своей командировки в столицу передам некоторые дополнительные предложения от николаевских виноделов руководителю фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давиду Арахамии и нашим народным депутатам для обсуждения, — отметила Анна Замазеева.

Напомним, НикВести в выпуске программы «Зроблено в Миколаєві» рассказывали о работе семейной винодельни Beykush winery, которая изготавливает эксклюзивные вина.

Основатель лондонского магазина вин «Hedonism Wines» Евгений Чичваркин назвал лучшим вином континентальной Украины вино николаевской винодельни «Beykush Winery» «Кара Кермен»