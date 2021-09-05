Вчера, 4 сентября, в селе Сливино возле Николаева прошел фестиваль «Джаз и вино».
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Facebook.
Она обсудила с виноделами законопроекты №5306 и №5307, направленные на поддержку виноделия и упрощение хозяйственной деятельности малых производств.
Ключевые моменты законопроектов:
— Местные виноделы, как и их коллеги из других регионов, с нетерпением ожидают, что вышеупомянутые законопроекты в кратчайшие сроки станут законами, а я убеждена, что так и будет. Отрасль малого виноделия получит толчок к развитию. Договорились, что во время своей командировки в столицу передам некоторые дополнительные предложения от николаевских виноделов руководителю фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давиду Арахамии и нашим народным депутатам для обсуждения, — отметила Анна Замазеева.
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Вчера, 4 сентября, в селе Сливино возле Николаева прошел фестиваль «Джаз и вино».
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Facebook.
Она обсудила с виноделами законопроекты №5306 и №5307, направленные на поддержку виноделия и упрощение хозяйственной деятельности малых производств.
Ключевые моменты законопроектов:
— Местные виноделы, как и их коллеги из других регионов, с нетерпением ожидают, что вышеупомянутые законопроекты в кратчайшие сроки станут законами, а я убеждена, что так и будет. Отрасль малого виноделия получит толчок к развитию. Договорились, что во время своей командировки в столицу передам некоторые дополнительные предложения от николаевских виноделов руководителю фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давиду Арахамии и нашим народным депутатам для обсуждения, — отметила Анна Замазеева.
Напомним, НикВести в выпуске программы «Зроблено в Миколаєві» рассказывали о работе семейной винодельни Beykush winery, которая изготавливает эксклюзивные вина.
Основатель лондонского магазина вин «Hedonism Wines» Евгений Чичваркин назвал лучшим вином континентальной Украины вино николаевской винодельни «Beykush Winery» «Кара Кермен»